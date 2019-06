Exclusief voor abonnees Verhanneman keert terug bij Red Dragons 21 juni 2019

Op 1 juli beginnen de Red Dragons van bondscoach Brecht Van Kerckhove met 22 spelers aan de voorbereiding op het intercontinentaal olympisch kwalificatietoernooi dat van 9 tot en met 11 augustus plaatsvindt in de Ahoy in Rotterdam. Met de Verenigde Staten (brons in Rio), gastland Nederland en Zuid-Korea als tegenstanders wordt de kwalificatie een zware klus. Van Kerckhove kan in principe geen beroep doen op Kevin Klinkenberg en Pieter Coolman. Klinkenberg recupereert na een zwaar maar succesvol seizoen in Turkije en Coolman heeft de handen vol met zijn nieuwe fitnesszaak. Beide spelers willen zich eventueel wel beschikbaar stellen als de ploeg kampt met blessures. Opvallende naam op de lijst is die van Belgisch Speler van het Jaar Matthijs Verhanneman. 'Comeback kid' Verhanneman wil de olympische droom na een afwezigheid van drie jaar nog één keer najagen. De longlist met 22 spelers wordt eind juli ingekort tot een kern van 14 of 12. (MPM)

