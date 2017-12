Verhaeghe is getouwtrek beu: "Ons stadion is volledig uitgeleefd. Het stinkt er" 00u00 0

Dat de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge aan de Blankenbergse Steenweg opnieuw vertraging dreigt op te lopen, maakt voorzitter Bart Verhaeghe (52) moedeloos. De vastgoedondernemer spuwde zijn gal in een interview met De Tijd, waarin hij de bedenkelijke staat van het Jan Breydelstadion en het gebrek aan symbiose met de Vlaamse overheid hekelt. "Ons stadion is volledig uitgeleefd. De dag na de match wil je er niet binnenkomen. Het stinkt er, het is muf. We moeten speciaal een firma laten komen om de kleedkamers te ontgeuren."

