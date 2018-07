Verhaeghe en Van Puyvelde willen voortschrijven aan succesverhaal onder Martínez: "Hier stopt het niet! We gaan proberen om het EK te winnen" Stephan Keygnaert in Rusland

12 juli 2018

08u50 0 De Krant Het is ietwat symbolisch - Moskou, de uitvalsbasis van de Rode Duivels, lag gisteren grotendeels onder een grijs wolkendek. De voetbalgoden treurden mee. Exit België, dat leuk voetballend ploegje. Samen met de bondstop, Bart Verhaeghe en Chris Van Puyvelde, blikken we achteruit en vooruit: "Als je de nationale ploeg met één ding niét meer kunt associëren, is het wel het imago van 'underdogs'. Weg ermee!"

"Wat drinkte gij daar?", vraagt Bart Verhaeghe nonchalant aan zijn technisch directeur, en hij wijst naar de kop koffie die Chris Van Puyvelde net heeft besteld. "Caffè latte", is diens antwoord. "Voor mij ook, dan - jongens toch, vliegen in Rusland... pfft", verzucht Verhaeghe.

Het is woensdagnamiddag, de klok op het terras van het Country Club Hotel wijst 18 uur aan. Verhaeghe is net terug uit Sint-Petersburg - van de luchthaven, in de taxi in de file, naar het interview. De ontgoocheling na de uitschakeling tegen Frankrijk bij beide heren valt nog steeds van de gezichten af te lezen.

Van Puyvelde: "Wat heeft het gescheeld? Eén stilstaande fase... Thierry Henry vertelde mij na de wedstrijd: 'Ik heb veel halve finales gespeeld in mijn loopbaan, in de Europacup, met de nationale ploeg, en bijna al die wedstrijden zijn beslist door een vrije trap, of een corner, of een ref... - het gaat dan niet meer over wie de beste is. Dit is wéér zo'n halve finale geweest...' Thierry had een déjà vu."

Verhaeghe: "Ik sprak hem vóór de aftrap. Thierry gebruikte een mooie vergelijking: 'Dit zal zijn als een lange slagenwisseling in het tennis. Het wordt wachten wie als eerste in het net slaat.' Het is zo uitgedraaid. Evengoed hadden wij kunnen winnen. We verdienden het ook om in de finale te staan."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN