Verhaal over kinderrechten? #carolineluistert 24 september 2019

De nieuwe Vlaamse Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens lanceert #carolineluistert. Ze roept kinderen en jongeren op om haar filmpjes of teksten te sturen waarin ze vertellen wanneer ze écht gehoord zijn en wanneer niet. Aanleiding voor de actie is het kinderrechtenverdrag, dat in november 30 jaar bestaat. Vooral voor artikel 12 van dat verdrag wil Vrijens aandacht: kinderen hebben het recht op een eigen mening en met die mening moet rekening gehouden worden.

De inhoud die uit de filmpjes en teksten komt zal de kersverse Kinderrechtencommissaris nadien gebruiken voor haar beleidswerk - kwestie van inspiratie op te doen. Om alles te bespoedigen, worden leerkrachten uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs aangespoord om les te geven over kinderrechten. (LVB)