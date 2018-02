Vergrijzing neemt toe tot 2040 23 februari 2018

De vergrijzing, waarbij er steeds meer ouderen zijn ten opzichte van het aantal werkenden, zal nog toenemen tot 2040. Daarna zal ze stabiel blijven door de geleidelijke uitdoving van het babyboomeffect. Dat blijkt uit een nieuwe voorspelling van het Planbureau. Na 2055 zijn de babyboomgeneraties (geboren in de periode na de Tweede Wereldoorlog) volledig verdwenen. Daardoor zal het aantal overlijdens afnemen. Het natuurlijk saldo - het verschil tussen geboorten en overlijdens - wordt dan opnieuw de belangrijkste determinant voor de demografische groei in ons land. Sinds begin jaren 90 wordt die groei sterk ondersteund door internationale migratie. In 2070 zal België al 13,4 miljoen inwoners tellen, aldus nog het Planbureau.

