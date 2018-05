Vergoede werkloosheid daalt met 7,4 procent 30 mei 2018

In april heeft de RVA aan 351.159 werkzoekende werklozen een uitkering gegeven. Het gaat om een daling van 7,4 procent in vergelijking met april 2017. De vergoede jongerenwerkloosheid (-25 jaar) daalde met 15,5 procent. Bij de 50- tot 59-jarigen was er een daling met 12,8 procent. In de leeftijdscategorie 60 tot 65 jaar is er een toename met 40 procent. Maar de RVA wijst hier op de veranderde regelgeving: de leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende werd immers opgetrokken. In 2018 ging die drempel van 62 naar 63 jaar.