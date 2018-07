Vergiftigde zanger na 7 maanden weer thuis 18 juli 2018

Na zeven maanden ziekenhuis revalideert zanger Andrei Lugovski (34) thuis verder. De Vlaamse tenor, bekend van Idool 2007, werd eind vorig jaar vergiftigd met thallium. "Andrei heeft nog een lang herstel voor de boeg", zegt zijn zus Alina. "Ook zijn zicht is vrij slecht. Onze familie brengt hem telkens tot bij het revalidatiecentrum. Hij moet veel opnieuw leren." Het gif werd uit Lugovki's bloed gefilterd tijdens een maandenlange nierdialyse, maar dat liet zijn lichaam zwaar verzwakt achter. De politie voert nog steeds onderzoek naar wie het goedje mengde met voedsel of drank. Mogelijk is de dader een superfan. (BBO)

HLN