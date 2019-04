Exclusief voor abonnees Vergiftigde zanger Andrei Lugovski plant comeback 03 april 2019

00u00 0

Charmezanger Andrei Lugovski (35) uit Oostende plant eind september een comeback, nadat hij begin 2018 bijna stierf door een poging tot gifmoord. De zanger, bekend geworden dankzij het programma 'Idool', raakte volledig verlamd door het metaal thallium. Wie dat toediende, is nog steeds niet bekend. Lugovski onderging een zware revalidatie en zijn stembanden waren ernstig gehavend. Maar vorige week kreeg hij goed nieuws: wellicht zal zijn stem volledig herstellen, al zijn nog enkele maanden revalidatie en stemtraining nodig. Zijn comeback wordt op 22 september ingeluid met een groot concert in het Kursaal in Oostende. In oktober zouden nog shows volgen. (BBO/TVA)