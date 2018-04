Vergiftigde zanger Andrei kan weer stappen 11 april 2018

00u00 0

Zanger Andrei Lugovski (34) uit Oostende, die eind vorig jaar vergiftigd werd met rattenvergif en twee maanden vocht voor zijn leven, kan opnieuw stappen en maakt snel progressie. "Alle thallium (het dodelijke bestanddeel van rattenvergif, red.) is verdwenen uit zijn bloed en intussen beginnen zijn haar, wenkbrauwen en wimpers weer te groeien. Hij heeft wel nog veel pijn en kan hoogstens een uurtje per dag rechtop zitten. Om te wandelen heeft hij een rollator nodig", getuigt zus Alina. De tenor werd in 2007 bekend door een derde plaats in 'Idool'. "Wel problematisch is zijn zicht. In het begin zag hij niets, nu herkent hij ons als we voor hem staan. Het kan nog weken duren vooraleer hij terug naar huis kan." Het gerechtelijk onderzoek loopt nog, met ondervragingen van fans en mensen die in zijn buurt kwamen tijdens optredens. (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN