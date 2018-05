Vergiftigde spion uit ziekenhuis 19 mei 2018

00u00 0

De Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal is gisteren uit het ziekenhuis in Zuid-Engeland ontslagen. In maart werden hij en zijn dochter vergiftigd aangetroffen in een parkje in de stad Salisbury.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN