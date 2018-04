Vergiftigde spion aan beterhand 07 april 2018

00u00 0

De Russische ex-spion Sergej Skripal (66) is niet meer in levensgevaar. Zijn artsen in het ziekenhuis in de Britse stad Salisbury zeggen dat hij snel vooruitgaat. "Hij reageert goed op de behandeling", klinkt het. Sergej Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen na vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Volgens 'The Times' hebben Britse wetenschappers inmiddels ontdekt dat het gifgas naar alle waarschijnlijkheid geproduceerd werd in een lab in Moskou. Een concrete locatie noemde de krant niet. (SRB)