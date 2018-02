Vergiftigde Idool-finalist Gerecht heeft drie 'superfans' in vizier 08 februari 2018

Het gerecht onderzoekt of een fan van zanger Andrei Lugovski (34) achter zijn vergiftiging zit. "Voorlopig zijn er een drietal vrouwelijke 'superfans' die opvielen door hun gedrag en die verder onderzocht zullen worden", klinkt het. De familie van Lugovski, een Oostendenaar met Wit-Russische roots, hoopt dat de gifmenger snel ontmaskerd wordt. "Daarom vragen we aan iedereen die de voorbije maanden iets verdachts zag gebeuren in de omgeving van Andrei, om die informatie door te spelen aan de politie."

