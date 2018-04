Vergiftigde dochter spion voelt zich al veel beter 06 april 2018

"Iets meer dan een week geleden ben ik weer wakker geworden en ik ben blij te kunnen zeggen dat ik elke dag beter word." Dat meldt de 33-jarige Joelia Skripal, dochter van de vroegere Russische dubbelspion Sergej, in een door Scotland Yard verspreide mededeling. In dat bericht dankt ze de vele mensen die bijgedragen hebben tot haar genezing en de vele boodschappen van steun die ze krijgt. Het is de eerste keer sinds de aanval dat Joelia Skripal van zich laat horen. Samen met haar vader werd de vrouw op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in het Britse Salisbury. Al snel werd duidelijk dat de twee het slachtoffer geworden waren van een gifaanval. De Britten schreven die aanval toe aan de Russen. Een en ander leidde tot een zware diplomatieke crisis tussen Rusland en het Westen. In een laatste update van het ziekenhuis werd de toestand van Sergej Skripal zelf omschreven als 'kritiek maar stabiel'.

