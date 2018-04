Vergezelt Roeselare Maaseik naar titelfinales? 11 april 2018

Op de voorlaatste speeldag kan de Final 4 in een definitieve plooi vallen. Afgelopen weekend verzekerde Maaseik zich al van de titelfinales en het bijhorende thuisvoordeel. Vanavond kan Roeselare zich als nummer twee bij de Limburgers scharen op weg naar een zesde opeenvolgende titel. Maar daarvoor moeten de jongens van Emile Rousseaux eerst nog winnen van Aalst én moet het hopen dat Menen verliest bij Maaseik, dat straks misschien wel met een handvol reserven tussen de lijnen komt. Pieter Coolman ligt alvast niet wakker van de prestaties van de Limburgers. "We hoeven niet te kijken naar de andere teams, maar gewoon zelf winnen van Aalst", weet de middenman. "Misschien hebben we nog een puntje nodig op verplaatsing in Menen op de slotspeeldag, maar ik heb geen schrik om de klus daar te gaan klaren. Schrik is voor mensen die oorlog voeren, niet voor volleyballers tijdens een wedstrijd."

