Vergeten strand Zeebrugge straks 'place to be'?

Van alle Vlaamse kustplaatsen wordt Zeebrugge het minst geassocieerd met massatoerisme. Zelfs op zomerdagen lijkt het uitgestrekte strand altijd kalm. Het is 2 kilometer lang en bij laagtij moet je ruim 1 kilometer stappen vooraleer je aan het water bent. Tussen dijk en zee is er dus ruimte zat om je badhanddoek te leggen, een zandkasteel te bouwen en met de bal te spelen. "Dat zou weleens onze grootste troef kunnen worden in deze coronatijden: er is hier plaats zat", zegt Leon Inkelberghe van surfclub Icarus. Ook Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) ziet de opportuniteit. "We zullen campagne voeren om ons strand - het grootste én mooiste - in de markt te zetten. Mogelijk komt er een stuk bewaakte zone bij tussen Zeebrugge en Blankenberge. En we zullen heel flexibel zijn als mensen met voorstellen komen om deze zomer iets tijdelijks uit te baten." (BHT)

