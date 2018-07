Vergeten rugzak op trein leidt tot drugsonderzoek 19 juli 2018

00u00 0

Drie mannen die op kleine schaal speed of cannabis dealden of gebruikten zijn op vrij lullige manier tegen de lamp gelopen. Op 31 oktober vorig jaar deed de 46-jarige J.D. uit Ichtegem aangifte bij de politie omdat hij op de trein zijn rugzak was verloren. De NMBS vond die terug maar toen de politie de zak in handen kreeg, bleken er een weegschaal en drugs in te zitten. J.D. werd gearresteerd en het drugsonderzoek bracht twee afnemers van hem in beeld: de 45-jarige S.D. uit Diksmuide en de 32-jarige K.P. uit Middelkerke. Allen bleken ze kleine hoeveelheden speed te kopen aan J.D. maar dat ontkennen ze. Het parket beticht hen er ook van zelf drugs door te verkopen en vorderde voor hen twee jaar cel, voor J.D. is dat zelfs 37 maanden cel. "Maar dit dossier is op zeer weinig gebaseerd, er staat zo goed als niks concreets in. Als mijn cliënt van iets wordt beschuldigd heeft hij minstens het recht om te weten van wat", sprak een van de advocaten. Vonnis op 26 juli. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN