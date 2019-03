Vergeten pot op vuur zet keuken in brand 23 maart 2019

00u00 0

In een woning aan de Beekstreet is vrijdagnamiddag om 16.20 uur brand in de keuken ontstaan. Een vergeten kookpot op het fornuis zorgde dat de vlam in de pan sloeg, waarna ook een deel van de keuken vuur vatte.