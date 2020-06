Exclusief voor abonnees Vergeten groep 04 juni 2020

Helemaal eens met lezeres Liliane Annaert (Brief van de dag 3/6). Mijn moeder wordt binnenkort 93 jaar en heeft het beginstadium van dementie. Ze kreeg vóór 13 maart elke dag bezoek en plots viel dit weg. De eerste weken lukte het nog via het raam, maar na verloop van tijd zagen we haar achteruitgaan. Ze zit nu al weken opgesloten in haar kamer en begrijpt niet waarom we niet binnen mogen. Ze heeft geen eetlust meer, is onrustig en gelooft ons niet. De bezoekregeling is voor haar een kwelling. Als we op twee meter afstand staan met een masker op, verstaat ze ons niet, want ze is slechthorend. Dit moet toch anders kunnen.

