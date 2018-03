Vergeet sudoku's en puzzels: Ook dansen houdt het brein jong 13 maart 2018

Niet alleen kruiswoordpuzzels of sudoku's houden je brein jong. Ook bewegen is een ideale manier om de hersenen te trainen. Dat blijkt uit een Spaans-Leuvens onderzoek bij 150 mensen tussen de 18 en 85 jaar oud. "Door te sporten jaag je meer bloed door de hersenen. Die gaan daardoor beter functioneren", zegt professor Stephan Swinnen, bewegings- en neurowetenschapper aan de KU Leuven. Tijdens het bewegen komen er ook stoffen vrij die de celgroei stimuleren. "Iemand die fysiek erg actief is, heeft een brein dat jonger is dan wat je op basis van zijn leeftijd kan verwachten. En ook omgekeerd: wie te weinig beweegt, heeft een ouder brein dan gemiddeld." Welke oefeningen het beste zijn? Dansen. Goed voor de bloedsomloop én het vergt mentale inspanningen, omdat we pasjes moeten onthouden. De beste raad: begin er zo vroeg mogelijk mee. Al blijft ons brein ook later nog kneedbaar: ouderen tussen de 60 en 80 maakten bij vaardigheidstesten de meeste fouten, maar boekten achteraf wel de grootste progressie. (FT)

