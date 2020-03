Exclusief voor abonnees Vergeet nieuw transferrecord in ons land 31 maart 2020

Vorig jaar noteerden we na de zomermercato in de Jupiler Pro League alweer een recordbedrag aan uitgaande transfers. Dit jaar droomden Jonathan David, Krépin Diatta en Emmanuel Dennis al van een dure toptransfer. Het record van 25 miljoen euro (Wesley in 2019 en Tielemans in 2017) moest eraan. Dat zit er nu allicht niet meer in.