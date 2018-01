Vergeet het cv, bij Walibi solliciteer je met een filmpje 30 januari 2018

Het pretpark Walibi, bij Waver, is op zoek naar 600 werknemers en jobstudenten voor het nieuwe seizoen, dat van start gaat in april. Wie interesse heeft, moet echter geen cv opsturen. Walibi vraagt om jezelf voor te stellen en enkele vragen te beantwoorden in een filmpje. "Via de video's kunnen we meteen zien hoe kandidaten zich uitdrukken, of ze vriendelijk zijn en of ze de juiste drive hebben", legt personeelsverantwoordelijke Antoine Stasse bij Walibi uit. Het pretparkseizoen loopt tot november 2018. Meer info vind je op www.walibi.be.

HLN