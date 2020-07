Exclusief voor abonnees Vergeet die groepsimmuniteit maar: amper 5,5% heeft antistoffen 02 juli 2020

00u00 0

Amper 5,5% van de Belgen heeft momenteel antistoffen tegen het coronavirus in zijn of haar bloed, blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen. Dat is niet alleen een erg laag cijfer, het is bovendien ook minder dan de 6,9% bij een soortgelijk onderzoek dat eind mei werd uitgevoerd. Dat melden de VRT en 'De Standaard'. Volgens epidemioloog Pierre Van Damme mogen we de piste van groepsimmuniteit daarmee volledig vergeten. Ook zou het betekenen dat antilichamen vrij snel uit het bloed verdwijnen, óf dat het virus zich niet verder verspreidt omdat de meesten zich aan de basismaatregelen blijven houden.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen