Vergeet de zelfrijdende auto, hier is de zelfrijdende pantoffel 23 maart 2018

Hoezo zelfrijdende auto? In Japan houden ze zich bezig met zelfrijdende pantoffels. En het is dan nog autoconstructeur Nissan die de dingen in mekaar geknutseld heeft. De zelfrijdende pantoffels worden gebruikt in een traditioneel Japans hotel in Hakone, op zo'n 80 km van Tokio. Ze rijden vanzelf naar de ingang van het hotel en 'parkeren' zich daar mooi in een rijtje, om te wachten op klanten. Elke pantoffel heeft twee kleine wieltjes, een motor en sensoren om obstakels te detecteren - Nissan gebruikt hiervoor een vereenvoudigde versie van de technologie die ook in zelfrijdende auto's gebruikt wordt. Helaas is het onwaarschijnlijk dat zo'n paar binnenkort ook in gewone huishoudens rondzoeft - voor Nissan is het niet meer dan een marketingstunt voor de Nissan Leaf, de auto die ook zelfstandig kan parkeren.

