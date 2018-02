Vergeet Candy Crush, hier is de Bijbel-app 20 februari 2018

De Bijbel gaat mee met z'n tijd. Wie de Heilige Schrift wil raadplegen, hoeft geen stoffig boek meer ter hand te nemen, maar kan dat voortaan gewoon op z'n tablet of smartphone. De app 'Mijn Bijbel' is gratis te downloaden in de Google Play Store en de App Store van Apple. "Leesgemak staat voorop", aldus de initiatiefnemer, het Nederlandse Bijbelgenootschap. Zo kan je zelf het lettertype en de lettergrootte selecteren. Via de app heb je toegang tot zes Bijbelversies, die met één swipe te downloaden zijn. Op het startscherm verschijnt elke dag een andere Bijbeltekst.