Vergeet 5 april: maatregelen verlengd tot na paasvakantie Astrid Roelandt

27 maart 2020

05u00 13 De Krant Naar alle waarschijnlijkheid verlengt de Nationale Veiligheidsraad de coronamaatregelen straks met minstens twee weken, tot na de paasvakantie. Volgens viroloog Steven Van Gucht moeten we ons ook voor de rest van april weinig illusies maken.

Straks buigt de Nationale Veiligheidsraad zich opnieuw over de maatregelen die nodig zijn om de coronacrisis in te dijken. Tot 5 april moesten scholen, winkels, cafés en restaurants sowieso al gesloten blijven, maar het is duidelijk dat ze nog veel langer zullen dichtblijven. De piek van besmettingen is nog niet bereikt en dus zullen de maatregelen straks normaal voor een eerste keer verlengd worden - met minstens twee weken, zeggen verschillende bronnen. Volgens viroloog Steven Van Gucht moeten we ons zelfs voor de hele maand april weinig illusies maken.

Versoepelingen hoeven we vandaag dus nog niet te verwachten, al zou er ook geen sprake zijn van opmerkelijk strengere regels. Toch sluit minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) niet uit dat er een beperking komt op de afstand waarbinnen mensen zich mogen bewegen. Het zal niet zo ver gaan dat mensen zich maar binnen 1 kilometer van hun huis mogen begeven, zoals in Frankrijk. Maar een fietstocht van 50 kilometer kan niet meer volgens de minister. Minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) wil het "graag leefbaar houden". Verder zullen er vooral verduidelijkingen komen, over wat nu wel of niet een cruciaal beroep is. Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) komt met een plan om werken verder aan te moedigen.

