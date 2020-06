Exclusief voor abonnees Verengelsing 23 juni 2020

Helemaal eens met Chantal uit Sint-Andries over het veelvuldige gebruik van Engelse termen in de Nederlandstalige media (Dialoog 22/06). Toch is men verwonderd dat het Nederlands van onze studenten erop achteruitgaat. Gewoon verbieden, al dat Engels in publiciteit, op tv, in de krant. Wees fier op onze taal.

Eric Vinck

