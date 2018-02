Verdwijnt Jupiler? 19 februari 2018

Wat is er aan de hand met Jupiler? Verdwijnt het bekendste pilsmerk van België? Sinds vorige week zijn aan de brouwerij in het Luikse Jupille in elk geval alle verwijzingen naar het merk van de gevel verdwenen, zo blijkt uit foto's. "Geen commentaar. Dinsdag geven we meer uitleg op een persconferentie", zo luidt het bondige commentaar van de woordvoerster van AB InBev België. Maar volgens insiders verdwijnt de merknaam 'Jupiler' vanaf begin maart uit het straatbeeld. Al lijkt de kans klein dat AB InBev België zou raken aan zijn meest populaire bier. Jupiler is met een marktaandeel van 55% in de Belgische pilsmarkt de absolute nummer één en voor 1 op de 3 Belgen het favoriete bier. Past het verdwijnen van de naam Jupiler dan misschien eerder in een groots opgezette campagne? Morgen geeft topman Jean-Jacques Velkeniers meer uitleg. (FrD)

HLN