Verdwaalde chauffeur zag nooit agent (tot vandaag) 03 april 2018

De oudere chauffeur die in Aalst met zijn grijze Opel Astra nietsvermoedend in het peloton van de Ronde was terechtgekomen, mag het vandaag gaan uitleggen bij de politie. "Het is niet zo dat de chauffeur een bevel van agenten heeft genegeerd", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Of hij seingevers is gepasseerd, maakt voorwerp uit van verder onderzoek. Waarschijnlijk kwam de chauffeur uit een privé-parkeergarage gereden, maar zijn er wel eenrichtingsverboden genegeerd." (RLA)

