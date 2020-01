Exclusief voor abonnees Verdwaalde Belg gered in Nieuw-Zeeland 23 januari 2020

Een 18-jarige Belg is verdwaald geraakt in een nationaal park in Nieuw-Zeeland. Hij kon snel gered worden en verkeert in goede gezondheid, meldt de Nieuw-Zeelandse nieuwssite 'RNZ'. De Belg verliet dinsdagochtend Whakapapa Village, een plaats in het nationaal park Tongariro, voor een van de spectaculairste wandelingen op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Nadat onze landgenoot de Red Crater, het hoogste punt van de Tongariro Alpine Crossing, had bereikt, raakte hij verdwaald. Hij activeerde daarop het locatiebaken, een apparaat dat via satellietverbinding een noodsignaal uitstuurt.

