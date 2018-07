Verdronken zeiler teruggevonden 24 juli 2018

Het lichaam van de 52-jarige man uit Massenhoven is gevonden in het Balatonmeer. Danny Eggers was vorige vrijdag vermist geraakt toen hij van zijn zeilboot in het water was gesprongen om zich te verfrissen. "Hij is in paniek geschoten toen de boot afweek. Zijn vriend probeerde hem nog vast te houden, maar raakte hem uiteindelijk toch kwijt", zegt een familielid aan 'VTM Nieuws'. Sindsdien was de man spoorloos.