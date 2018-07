Verdronken bouwvakker was vermoedelijk dronken 24 juli 2018

Hulpdiensten hebben gisteren de 51-jarige vader teruggevonden die zondagavond verdwenen was bij een zwempartij met vrienden in de vijver van domein Hazewinkel in Willebroek. Viorel, een Roemeense bouwvakker, kwam plots in de problemen en ging kopje-onder. Een vriend probeerde hem nog te redden, maar moest hem loslaten. Meteen werden duikers van de brandweer ingezet. Die kamden de omgeving uit met boten en kregen steun vanuit de lucht van de politiehelikopter. Om 23 uur moest de zoekactie gestaakt worden, gisteren ging ze opnieuw verder. Rond het middaguur maakten de hulpdiensten het spijtige overlijden bekend. "De omstandigheden zullen verder onderzocht worden. De man was vermoedelijk dronken. Een autopsie zal meer duidelijkheid brengen", vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Volgens Sport Vlaanderen, beheerder van de vijver in het BLOSO-domein, benadrukt dat het verboden is om er te zwemmen. Naast uitdrukkelijke waarschuwingen, staan er ook talrijke pictogrammen. Viorel laat een vrouw en twee kinderen achter. (TVDZM)

