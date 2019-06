Exclusief voor abonnees Verdomd, wat mogen we blij zijn met spits als Lukaku 12 juni 2019

Eeuwig krediet zal hij nooit hebben. Tot aan zijn pensioen zal hij ter discussie staan, in binnen- en buitenland. Maar verdomd, wat mogen we blij zijn met een spits als Romelu Lukaku, schrijft onze chef voetbal. Met z'n twee goals tegen Schotland zit hij nu al aan 48 stuks in 81 interlands, 25 daarvan in z'n laatste 21. Je hebt nummers 9 die sierlijker zijn, die minder zaniken, van wie het ego niet zo groot is als dat van Lukaku, maar je vindt er weinig die efficiënter zijn. Ook Kevin De Bruyne liet zich gelden: hij had een voet in zowat elke aanval én scoorde het derde Belgische doelpunt.

