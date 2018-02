Verdieping 17 februari 2018

Vreemd toch dat etages in de hoogte totaal onlogisch 'verdiepingen' worden genoemd. Niet volgens het Genootschap Onze Taal: "De oorsprong van deze vreemde benaming voor een juist HOGER gelegen vloer moet gezocht worden in de houten constructie van de oorspronkelijke zolder." Bij die allereerste zolders werd de planken vloer meteen onder het dak aangebracht zodat een zolder in het allerbeste geval niet meer dan een kruipruimte was. "Maar om deze lage ruimte direct onder de kap (dak, red.) bruikbaarder te maken, werd de houten vloer vanaf de late middeleeuwen lager aangebracht, ofwel 'verdiept', zodat men er kon staan. Dat werd dan een 'zolder met verdiep' genoemd. Door hieronder nogmaals een verdiepte vloer aan te leggen ontstond een zelfstandige etage", besluit het Genootschap. (StV)

