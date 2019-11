Exclusief voor abonnees Verdict STVV-Genk eind november 08 november 2019

De Geschillencommissie Hoger Beroep wil na een tweede zitting over de op 28 september stopgezette match STVV-Genk door wangedrag van de fans voor eind november een verdict vellen. STVV vroeg gisteren niet langer een forfait in zijn voordeel, maar sluit zich aan bij Genk om de match louter te laten herspelen zonder extra sancties. Bondsprocureur Kris Wagner had een replay gevorderd zonder publiek én met puntenaftrek voor beide clubs plus een extra duel achter gesloten deuren. Genk en STVV stellen dat die straf niet kan omdat de procedure niet correct gevolgd is. Zo zou de ref of match delegate niet de veiligheidsverantwoordelijke van de organiserende club en de politie gehoord hebben om de match definitief te stoppen. Volgens match delegate Crucke is dat wel gebeurd, maar de opgeroepen getuigen Eddy Christis (veiligheidshoofd STVV) én Steve Provost (korpschef politie) ontkenden die versie. (BF)

