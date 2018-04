Verdict over kilometerheffing valt in april 2019 26 april 2018

Moeten binnenkort niet alleen trucks, maar ook chauffeurs van een personenwagens een kilometerheffing betalen? En zo ja: waar, wanneer en hoeveel? De studie die de Vlaamse regering daarover laat uitvoeren, moet tegen maart of april van 2019 af zijn. Dan moet het dossier "beslissingsklaar zijn en moet de politiek zeggen of men ermee doorgaat of niet", aldus mobiliteitsminister Weyts (N-VA). Hij ziet zo'n taks als een manier om buitenlandse chauffeurs mee te laten betalen voor het gebruik van de Vlaamse wegen. Intussen lanceert sectorfederatie Febiac een pleidooi voor een 'slimme' kilometerheffing voor trucks en personenwagens. Het gaat dan om een variabel kilometertarief, volgens tijdstip en plaats van de rit. Touring steunt dat voorstel.

