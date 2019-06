Exclusief voor abonnees Verdict is gevallen: Jonge Duivels zelfs bij 10-0-winst uitgeschakeld 22 juni 2019

Het sprankeltje hoop is weg. Na de wedstrijden van gisteren kan Engeland niet meer doorstoten naar de halve finales. Dat betekent ook dat er geen barrage komt tussen de twee slechtste tweedes voor het resterende ticket voor de Olympische Spelen. Kortom: zelfs als België vanavond met 10-0 wint, moet het naar huis. Op voorhand wist aanvoerder Siebe Schrijvers al dat die kans erin zat. "We moeten realistisch zijn", klonk het toen, niet wetende dat Engeland zou verliezen van Roemenië. "Maar het verandert niks aan onze ingesteldheid. We willen winnen." Dodi Lukebakio en Francis Amuzu (enkel) zijn beiden twijfelachtig. (PJC)