Verdeeldheid binnen Costa Ricaanse selectie 20 juni 2018

Het ziet er niet goed uit voor Costa Rica op het WK. Het Centraal-Amerikaanse land ging bij zijn eerste match niet alleen onderuit tegen Servië, volgens de Braziliaanse nieuwszender Globo zou er ook interne verdeeldheid zijn tussen de spelers die in Europa voetballen en de internationals die in de Major League Soccer in de VS spelen. Tekenend zou een opstootje op training zijn geweest, tussen spits Johan Venegas (Minnesota Utd) en verdediger Giancarlo Gonzalez ( Bologna). Op zijn Twitteraccount ontkende Venegas het gevecht en zei hij dat "de groep meer dan ooit verenigd is". Afwachten wat dat vrijdag tegen Brazilië geeft. (VH)