Verdeeldheid bij fans over Pozuelo

De saga rond Alejandro Pozuelo zorgt duidelijk voor verdeeldheid bij de Genkse fans. Een deel van de aanhang bleef de Spanjaard net als in Praag ook gisteren in Brugge toezingen. Pozuelo warmde zich op tijdens de rust en reageerde met handgeklap richting aanhang. Een ander deel van de Genkse fans heeft geen begrip voor het gedrag van Pozuelo en toonde dat met een spandoek: 'In Genk geen plaats voor valse kapiteins, glorie voor zij die strijden tot het einde.' De onzekerheid over Pozuelo weegt duidelijk ook op de aanhang. (KDZ)

