Verdediging Trump vandaag echt van start 27 januari 2020

In het impeachmentproces in de Amerikaanse Senaat heeft de verdediging van de Republikeinse president Trump gisteren een korte 'sneak preview' gegeven van wat de Hoge Vergadering vanaf vandaag te wachten staat. In minder dan een uurtje of twee was de klus geklaard. De verdediging heeft vandaag en morgen nog ongeveer 22 uur de tijd om een punt te maken.