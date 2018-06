Verdediger Machado: "Zullen geen slaag krijgen van de Belgen" 15 juni 2018

Drie dagen voor de wedstrijd tegen België is de WK-koorts bij Panama bijzonder voelbaar geworden. Verdediger Adolfo Machado stond gisteren de pers te woord in Saransk en was opvallend strijdvaardig. "We hebben heel wat video's van België geanalyseerd de voorbije dagen", zei de speler van MLS-club Houston Dynamo. "Wij zullen er beslist een heel moeilijke wedstrijd van maken voor hen. Al onze trainingen zijn er op gericht om hun zwakke plekken uit te buiten." Gevraagd naar wat die zwakke plekken dan wel waren, had Machado meteen zijn antwoord klaar. "We weten dat de Belgen iets te graag aanvallen, waardoor er ruimte ligt in de verdediging. Het is aan ons om die ruimte uit te buiten en zo te scoren. Tegelijk moeten we zelf zo compact mogelijk spelen. Ik denk niet dat wij zo'n pak slaag zullen krijgen zoals Costa Rica." (MGA)

