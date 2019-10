Exclusief voor abonnees Verdedigen Red Lions wereldtitel in België? HOCKEY 18 oktober 2019

Gesterkt door het succes van het EK in Antwerpen heeft de Belgische Hockeyfederatie haar kandidatuur ingediend voor het volgende WK dat, afhankelijk van het gekozen land, in juli 2022 (België of Maleisië) of januari 2023 (India) zal afgewerkt worden. Er bestaat dus een kans dat de Red Lions hun vorig jaar behaalde wereldtitel in eigen land mogen verdedigen. Op het eerste gezicht lijkt die kans groot: Maleisië legt niet heel veel gewicht in de schaal en India was reeds organisator van het laatste WK. Op 8 november valt de beslissing. Het WK vrouwen gaat naar Duitsland, Spanje, Spanje/Nederland (juli 2022), Maleisië of Nieuw-Zeeland (januari 2023). (WWT)

