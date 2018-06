Verdachten verkrachting verplicht getest op hiv Isolde Van Den Eynde

15 juni 2018

05u00 0 De Krant Wie verdacht wordt van een verkrachting kan voortaan verplicht worden een hiv-test te ondergaan. "Dit is belangrijk om bij het slachtoffer de onzekerheid over een mogelijke besmetting weg te nemen", zegt minister Geens.

Vorig jaar belandden 4.157 dossiers over (pogingen tot) verkrachting op de bureaus van onze parketten. Omdat ze mogelijk besmet geraakt zijn met een seksueel overdraagbare aandoening, zoals hiv of hepatitis C, nemen veel slachtoffers preventief medicatie, waaronder aidsremmers. Maar die middelen zijn erg zwaar én duur.

Dankzij het KB van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) - die zich baseerde op een wetsvoorstel van Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld) - kan de procureur verdachten sinds kort om een bloedstaal vragen. Tenminste, als er voldoende aanwijzingen van schuld zijn. De verdachte heeft de mogelijkheid te weigeren, maar dan kan het gerecht hem wel verplichten tot een speekselstaal. Ook daarmee kan hiv opgespoord worden. Hepatitis C evenwel niét.

Het is niet per se de procureur die zelf het initiatief neemt. Hij kan ook handelen op vraag van het slachtoffer. In dat geval moet hij binnen de 24 uur een antwoord geven op het verzoek. Als het tot een bloed- of speekseltest komt, worden de resultaten automatisch aan de arts van het slachtoffer bezorgd.

Wie het onderzoek betaalt? Het gerecht alvast niet, omdat de test niet noodzakelijk aan een strafzaak verbonden is. Om die reden wordt het resultaat ervan ook niet in een gerechtelijk dossier opgenomen. Volgens onze informatie worden de kosten gedragen door het RIZIV. Op die manier is het gratis voor het slachtoffer. De sociale zekerheid kan er zelfs geld mee besparen, klinkt het. Want wanneer de verdachte geen besmettelijke ziekte blijkt te hebben, hoeft het slachtoffer geen dure geneesmiddelen te slikken.