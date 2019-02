Verdachten spelen campingmoord na 21 februari 2019

Veertien maanden na de camping-moord in Middelkerke is gisteren de reconstructie gehouden. De verdachten speelden de gruwelijke moord op Mihael Parrent (37) na en toonden hoe ze het lijk probeerden te verbergen. Omdat het niet haalbaar was om Camping Marva III een volledige dag af te sluiten, lieten de speurders de plaats delict nabouwen op de terreinen van de federale politie in Brugge. Op de foto is te zien hoe het slachtoffer na de moord in een kruiwagen wordt gelegd door hoofdverdachten Julien Butera (28) en Alain Deltrude (43). "Het is een jammere zaak dat de reconstructie niet plaatsvond op de camping. Men heeft de situatie zo goed mogelijk proberen na te bootsen, maar ik stel mij daar toch vragen bij", reageert Stijn Roels, advocaat van Alain Deltrude. "Bovendien heeft de reconstructie zeer lang op zich laten wachten en bestaat de kans dat niet iedereen zich alle details goed herinnert." De reconstructie had overigens iets van een confrontatieverhoor: alle betrokkenen houden er verschillende versies op na. (BBO)

