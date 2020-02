Exclusief voor abonnees Verdachten opgepakt voor miljoenenroof bij dochter Ecclestone 03 februari 2020

In Groot-Brittannië zijn een 29-jarige man en 47-jarige vrouw in verdenking gesteld voor de miljoenendiefstal in het huis van Tamara Ecclestone, dochter van ex-Formule 1-baas Bernie Ecclestone, in Londen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Twee andere mannen, van 21 en 31, werden opgepakt maar weer vrijgelaten. Hun rol wordt nog onderzocht. De roof dateert van half december vorig jaar, toen Tamara en haar gezin op vakantie waren. Volgens de Britse pers maakten de daders voor liefst 60 miljoen euro aan juwelen buit. De woning van Ecclestone werd door de politie "één van de best beveiligde huizen in één van de best bewaakte straten van Londen" genoemd.