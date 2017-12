Verdachten ook op Kerstmis in cel Campingmoord 00u00 0

Vijf verdachten in het dossier van de campingmoord in Middelkerke zullen kerst en nieuw in de cel doorbrengen. Hun aanhouding werd gisteren met een maand verlengd. De politie ontdekte bij een toevallige controle in de nacht van 6 op 7 december het lichaam van Mihaël P. (36) uit Oostende in de koffer van een wagen. De man had zware verwondingen in de hals en zijn geslachtsdelen waren in brand gestoken. De moord gebeurde in een caravan op camping Marva 3, even verderop. Huurder Alain D. (43) zou de man gedood hebben. "Hij werd intussen 9 uur lang opnieuw verhoord en heeft verklaringen afgelegd", zegt zijn advocate. Wat de rol is van Julien B. (28) en Romuald V. (30), de andere aanwezigen in de caravan, zal een confrontatie binnenkort moeten uitwijzen. V. belde die nacht Kelly D. (20) op. De jonge vrouw kwam samen met haar vriend Bruno C. (41) uit Namen en zat achter het stuur, toen de politie het lijk in haar koffer ontdekte. Het koppel blijft in de cel voor lijkverberging. Zij gaan in beroep tegen de aanhouding.

