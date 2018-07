Verdachte van verkrachting vrij door spoorstaking 12 juli 2018

Twee opeenvolgende stakingen hebben ervoor gezorgd dat een vermoedelijke verkrachter vrijgelaten is. Het proces tegen Kenny D. uit Halle zou normaal vorige week van start gaan, maar door de cipiersstaking was er onvoldoende personeel om hem naar het gerechtsgebouw over te brengen. Gisteren lukte dat opnieuw niet, omdat justitie over te weinig mankracht beschikte door de spoorstaking. De zaak werd daarop uitgesteld tot november. In afwachting daarvan besliste de rechter Kenny D. vrij te laten onder voorwaarden. (SRB/WHW)