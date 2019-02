Verdachte van Pokémonmoord moet voor assisen verschijnen 23 februari 2019

De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft de verdachte van de zogenaamde 'Pokémonmoord' naar het Antwerpse hof van assisen doorverwezen. Een volksjury zal nu moeten beslissen of de 26-jarige Antwerpenaar John V.D.B. schuldig is aan de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Begin februari 2017 had Moreau met de man afgesproken in Antwerpen om Pokémon te ruilen in het spel Pokémon Go. Moreau kwam niet terug naar huis. Daarop sloeg haar familie alarm. John V.D.B. nam zelf contact op met hen en vertelde dat ze nooit was komen opdagen. Maar de camerabeelden van het station in Antwerpen vertelden een ander verhaal.

