Verdachte van overdosis fentanyl krijgt celstraf 18 mei 2018

De voorwaardelijke celstraf van 12 maanden voor een 30-jarige Oostendenaar werd gisteren omgezet in een effectieve celstraf. Heroïneverslaafde Mike D. werd op 1 juni vorig jaar veroordeeld voor drugsfeiten. Na het vonnis zocht hij geen contact met zijn justitieassisten. "Misschien moet hij eens langer in de gevangenis blijven, tenzij hij zelf het volgende heroïneslachtoffer wil worden", sneerde de procureur. Mike D. zit momenteel in voorhechtenis voor de drugsdood van een jonge moeder. Het levenloze lichaam van Franja V. werd op 9 april teruggevonden in een kraakpand in Oostende. Uit het onderzoek bleek dat de vrouw stierf aan een overdosis fentanyl. Ze inhaleerde de gassen van een pleister met fentanyl, een krachtig pijnstillend geneesmiddel. Zowel Mike D. als zijn vriendin werden aangehouden, maar ontkennen dat ze de pleisters leverden. (SDVO)

