Verdachte van moord op Sofie Muylle wil vrijkomen 24 augustus 2019

In het dossier rond de dood van Sofie Muylle wil hoofdverdachte Alexandru C. (24) vrijgelaten worden. Zijn advocate Chantal Van Den Bosch tekent voor het eerst beroep aan tegen de verlenging van de aanhouding van haar cliënt door de raadkamer in Brugge. Het dossier komt zo binnen twee weken voor de KI in Gent.

