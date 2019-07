Exclusief voor abonnees Verdachte van dodelijk vluchtmisdrijf in Brussel geeft zichzelf aan 16 juli 2019

00u00 0

De chauffeur die vermoedelijk achter het stuur zat van de wagen die zondagmorgen een jongeman doodreed vlak bij het Brusselse Rogierplein, heeft zichzelf gisteren aangegeven bij de politie. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om de 24-jarige A.M., die geen onbekende is voor de politiediensten - al is hij geen recidivist op het vlak van vluchtmisdrijven, klinkt het. Hij trok in het gezelschap van zijn advocaat naar de politie. "Hij werd door de procureur des konings van zijn vrijheid beroofd en werd verhoord door de politiediensten", aldus het parket. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld in de zaak.

